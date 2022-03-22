На своём внедорожнике он протаранил карету с туристами.

Служебная проверка полиции пролила свет на загадочное в Суздале, где водитель внедорожника сбил карету с туристами и скрылся с места происшествия. В аварии пострадали пять человек.Выяснилось, что виновником ДТП является замначальника ОМВД РФ по Суздальскому району. Он управлял машиной в свободное от службы время.Как пояснили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, 22 марта принято решение об увольнении указанного должностного лица по отрицательным основаниям.Напомним, что авария произошла около 20-00. «Шевроле Нива», которая двигалась в сторону центра города, наехала на повозку с лошадью. В результате ДТП пострадали пять человек, среди которых было двое детей. Четверых госпитализировали в больницу. Одного ребёнка отправили на амбулаторное лечение.Прокуратура проводит инцидента. С целью координации действий всех правоохранительных органов прокурор области Владислав Малкин выезжал в Суздаль.Следственными органами по факту дорожно-транспортного происшествия уже принято процессуальное решение. Водитель автомобиля понесёт наказание в соответствии с законом.