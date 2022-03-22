Он сбил карету с туристами и скрылся с места аварии.

В Суздале возбуждено уголовное дело на бывшего . На прошлой неделе офицер сбил повозку с туристами и скрылся с места аварии.По версии следствия, около 19 часов 40 минут 19 марта «Шевроле Нива» под управлением 43-летнего полицейского протаранила карету, в которой находилась семья из пяти человек.«В результате ДТП пассажирам потребовалась госпитализация, среди них двое 9–летних детей. Двум пострадавшим причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью», - уточнила официальный представитель СУ СК по Владимирской области Мария Серова.Страж закона сбежал с места преступления, но на следующий день его задержали. На него завели уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ. Решается вопрос об аресте фигуранта.Напомним, что 22 марта об увольнении указанного должностного лица по отрицательным основаниям.Следком обещает дать оценку всем обстоятельствам происшествия, причинам и условиям, способствующим совершению ДТП, а также соблюдению правил пассажирских перевозок.