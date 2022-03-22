В понедельник, 21 марта, в Вязниках полицейские патрульно-постовой службы помогли потушить автомобиль и предотвратили возгорание рядом стоящих машин. Сотрудники ППСП ОМВД России по

В понедельник, 21 марта, в Вязниках полицейские патрульно-постовой службы помогли потушить автомобиль и предотвратили возгорание рядом стоящих машин. Сотрудники ППСП ОМВД России по Вязниковскому району капитан полиции Виктор Глазков, лейтенант полиции Сергей Костюнин и старший сержант полиции Александр Воробьев патрулировали город Вязники в районе улицы Горького. В этот момент, полицейские заметили, что на парковке у