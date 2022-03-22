Сотрудники ППС также помогли потушить горящую машину.

В Вязниках полицейские помогли потушить горящую машину и не дали сгореть другим автомобилям. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Сотрудники ППС капитан Виктор Глазков, лейтенант Сергей Костюнин и старший сержант Александр Воробьев во время патрулирования улицы Горького заметили, что на парковке у многоквартирного дома горит легковушка.«Пламенем был охвачен моторный отсек. В непосредственной близости находились ещё шесть транспортных средств. Полицейские доложили в дежурную часть полиции и начали тушить авто», - сообщили в МВД.Сотрудники разыскали владельцев машин, стоявших по соседству. Они отогнали своих железных коней подальше от места ЧП.Они сдерживали распространение пламени до приезда пожарных.