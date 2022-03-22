Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Гужевое ДТП Водитель, протаранивший карету в Суздале,...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Гужевое ДТПВодитель, протаранивший карету в Суздале, оказался замначальника местного отдела МВД. Комментарии полиции.- Судьба переселенцевБеженцев из Мариуполя разместили в Собинском районе. Что рассказывают люди, сумевшие вырваться из зоны боевых действий?- Кина не будет?Импортозамещение в сфере кино. Какие фильмы будут показывать на большом экране после ухода Голливуда?