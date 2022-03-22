Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Гужевое ДТП
Водитель, протаранивший карету в Суздале,...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Гужевое ДТП
Водитель, протаранивший карету в Суздале, оказался замначальника местного отдела МВД. Комментарии полиции.
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Беженцев из Мариуполя разместили в Собинском районе. Что рассказывают люди, сумевшие вырваться из зоны боевых действий?
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