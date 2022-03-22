Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Наконец-то безопасность!
Репортаж из пункта временного...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Наконец-то безопасность!
Репортаж из пункта временного размещения в Собинском районе.Что пришлось пережить беженцам из Мариуполя, прежде чем они оказались в России?
- Мультики и жизнь
Размышления о любви, свободе. И современном мультфильме. Как прошла встреча Автора "Ежика в тумане" с владимирскими школьниками?
- Эпоха викингов
И какой была музыка викингов? Лиры и гусли владимирского мастера Юрия Пичуева.