Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Наконец-то безопасность! Репортаж из пункта временного...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Наконец-то безопасность!Репортаж из пункта временного размещения в Собинском районе.Что пришлось пережить беженцам из Мариуполя, прежде чем они оказались в России?- Мультики и жизньРазмышления о любви, свободе. И современном мультфильме. Как прошла встреча Автора "Ежика в тумане" с владимирскими школьниками?- Эпоха викинговИ какой была музыка викингов? Лиры и гусли владимирского мастера Юрия Пичуева.