19 марта около 19.40 в Суздале произошло ДТП с участием автомобиля «Нива Шевроле» и гужевого...

19 марта около 19.40 в Суздале произошло ДТП с участием автомобиля «Нива Шевроле» и гужевого транспорта. В результате ДТП пятеро граждан получили травмы различной степени тяжести. Водитель автомобиля с места происшествия скрылся.Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, в результате комплекса розыскных мероприятий полицейскими был установлен водитель, 1979 года рождения. Им оказался заместитель начальника ОМВД России по Суздальскому району, управлявший автомобилем в свободное от службы время.По результатам служебной проверки, 22 марта принято решение об увольнении указанного должностного лица по отрицательным основаниям.Следственными органами по факту дорожно-транспортного происшествия принято процессуальное решение.