33 регион на текущий момент принял уже 877 переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик,...

33 регион на текущий момент принял уже 877 переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик, а так же беженцев с Украины. Где и как размещают людей? Что рассказывают жители Мариуполя? Наш корреспондент Юлия Шувалова побывала в пункте временного размещения в Собинском районе.Из Мариуполя выезжали под обстрелом, рассказывает Оксана Иванова, женщина сейчас ждет ребенка. Помогли российские военные. Благодаря им смогли выбраться всей семьей: муж, двенадцатилетний сын и свекровь.Оксана Иванова, жительница Мариуполя:- Нам повезло, что не ранены никто. Страшно, особенно за ребенка было страшно, конечно. Когда вот сидели в подвале, всё это слышно, когда в дом это всё летело, стены трясутся. Прятались. Слава Богу, что все закончилось. Пережили. С ребенком всё нормально.В семье Баграмян из посёлка Каменск, это тоже Мариуполь - двое детей, один из которых - инвалид. Они планируют остаться жить во Владимирской области. Как и многим другим жителям города, возвращаться им некуда. Каменск, по словам Марины, разрушен полностью.Марина Баграмян, посёлок Каменск, Мариуполь:- Дети видели трупы, разрушенные дома. У девочки началась неврология. Глазами начали сильно хлопать. Честно, для меня - это кажется, что я умерла и попала на тот свет, где надо уже выбирать ад или рай, потому что в 21 веке такое не может быть.Спортивно-оздоровительный центр "Олимп" Собинского района - один из самых крупных пунктов временного размещения во Владимирской области . Здесь смогли разместить 149 человек. Из них 47 - дети. В каждом номере - современная мебель, телевизоры, кондиционеры, рециркуляторы. Работает прачечная.Юлия Шувалова, корреспондент:- Организовано трех разовое питание. Отдельное меню для детей. В любое время суток люди могут попить кофе и чай.Неделю люди будут находится на карантине, все переселенцы сдали тест на коронавирус. Прибывшие получают необходимые лекарства. Также им оказывается психологическая помощь.Светлана Муравьёва, главный врач Собинской районной больницы:- В стационар поступило 2 человека. Это пациенты с кишечной инфекцией. Было осмотрено порядка 40 сразу по прибытию. Основная жалоба - это после стрессовая ситуация, люди с давлением, люди с истощенной нервной системой. Кого осмотрели, ни минно-взрывных, ни осколочных, нет.Как устроились мариупольцы, лично проверил глава региона Александр Авдеев. Детям он вручил подарки - игрушки, сладости, наборы для рисования. Люди просят помочь им обменять гривны на рубли, восстановить документы и получить статус беженца. Все эти вопросы уже решаются, заявил Александр Авдеев. Все прибывшие также смогут трудоустроиться.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- В Собинском районе хорошие условия, чтобы найти работу. В совершенно различных сферах: от сельского хозяйства, завершая крупно-промышленным предприятиями. Дети после каникул будут устроены в школу. Будет ходить школьный автобус, который здесь есть в районе Ставрово. Дети младшего возраста в детские сады. Все обеспечены питанием. И через социальные службы будем помогать материально.Лагерь "Олимп" полностью заполнен, но в регионе есть и другие пункты размещения. Всего их 35. Владимирская область готова принять ещё больше восьмисот 857 человек. Следующий поезд с беженцами может прибыть уже завтра.Юлия Шувалова, Илья Хлудов "Вести-Владимир"