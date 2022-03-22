К Всероссийской акции Сдаём вместе. Единый день сдачи ЕГЭ родителями присоединяется областной...

К Всероссийской акции "Сдаём вместе. Единый день сдачи ЕГЭ родителями" присоединяется областной центр.Родители, бабушки и дедушки могут занять места за партами и попробовать свои силы в сдаче пробного Единого экзамена. Впервые - по математике базового уровня. Акция проходит в шестой раз как упрощённая версия экзамена - участники ЕГЭ регистрируются, сдают телефоны и личные вещи, заполняют бланки. Почувствовать себя выпускником можно до 15 апреля.