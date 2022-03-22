Крупная сеть кинотеатров заявила, что не будет повышать цены на билеты и предложит зрителю большой...

Крупная сеть кинотеатров заявила, что не будет повышать цены на билеты и предложит зрителю большой выбор фильмов. Напомним, что значительная часть голливудских компаний покинула российский прокат, забрав с собой и огромные кассовые сборы. О будущем российской киноиндустрии - Александр Сыпченко.Эти фильмы многие знают наизусть, а фразы из них давно ушли в народ. Отечественные и мировые бестселлеры прошлых лет, а также фестивальные и азиатские картины и мультфильмы владимирские зрители вскоре смогут увидеть на большом экране. Несмотря на уход из российского проката многих голливудских блокбастеров, кинотеатры продолжают собирать полные залы, просто сменив репертуар. Киноманы и любители от скуки пожевать попкорн признаются, что не перестанут ходить в кино ни при каких условиях.Даниил Матевасян, житель г. Владимира:- Наверное, не перестану, я, конечно, понимаю, что могут запретить большинство фильмов, но это все же не повод, как мне кажется, я бы определенно что-нибудь точно посмотрел.Ирина Рыжик, жительница г. Владимира:- Я с удовольствием бы посетила авторские фильмы еще раз, видела в расписании Дэвида Линча, Ларса фон Триера будут показывать.Если одним интересен артхаус и культовые классические фильмы, то другие тоскуют по старому доброму советскому кинематографу. Ведь творениям Голливуда, говорит Анна Бахирева, часто не хватает души и глубины.Анна Бахирева, жительница г. Владимира:- 70-80-е там были фильмы, они, знаете, очень легко воспринимались, действительно, мы видели: то, что снято в фильмах, мы видели все это в жизни.Согласно опросу посетителей кинозалов, из иностранных фильмов зрители больше всего ждут корейское кино - 40 процентов опрошенных, латиноамериканское - 30 процентов и индийское - 19 процентов. Без кино люди точно не останутся, обещают владельцы кинотеатров.Александра Гаврилова, менеджер смены киноцентра:- Готовы предложить зрителю разнообразие жанров. Будут комедии, мелодрамы, триллеры, будут разбавлены музыкальными концертами, театральными постановками, также в прокат выйдут бестселлеры прошлых лет в формате тематических коллекций.Зрители смогут увидеть и немало анимационных шедевров прошлых лет. В нашей стране очень любят таких мастеров, как Хаяо Миядзаки. Его работы признаны классикой. Скоро в прокат выйдет и новый российский анимационный фильм "Финник", про дружбу маленькой девочки и домового. Его очень ждут родители и дети. По оценке специалистов, в ближайшие годы уровень отечественной мультипликации может существенно вырасти. Уже в этом году во Владимирской области должна появиться профессиональная студия, в которой будут готовить будущих специалистов анимационный отрасли.Алиса Бирюкова, директор департамента культуры Владимирской области:- Проект, который мы в этом году впервые реализуем, в рамках создания школы креативных индустрий, где должна появиться, в том числе, студия анимации, причем такая очень профессиональная, серьезного уровня, которая фактически будет предпрофессионально готовить детей для развития в направлении "анимация".Владимирский режиссер Игорь Мельников не раз завоевывал призы фестивалей авторского русскоязычного кино. По его мнению, отечественная киноиндустрия сегодня должна сделать большой шаг вперед, талантливых кино-энтузиастов обязательно нужно поддержать.Игорь Мельников, режиссер:- Наше кинопроизводство, российское, оно начнет еще более развиваться, но это все зависит, конечно же, от финансирования, и я бы настаивал на том, чтобы хоть частично, но был госзаказ на то или иное кино, хотя бы на детское кино что ли.В планах правительства - импортозамещение оборудования для кинозалов, и все эти меры вынужденные, говорят специалисты отрасли - российскому кино в этот сложный момент нужно помочь.Александр Сыпченко, Егор Герасимов. «Вести-Владимир»