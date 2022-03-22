Транспортная компания АДМ погасила часть долга по зарплате перед своими работниками - сообщает...

Транспортная компания АДМ погасила часть долга по зарплате перед своими работниками - сообщает пресс-служба УФССП России по Владимирской области.В результате принятых мер, в том числе принудительного исполнения погашена задолженность по заработной плате в размере 11 миллионов рублей перед 274 работниками организации. В настоящее время работа по исполнительным производствам продолжается.Фото: freepik