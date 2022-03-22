Евгения, дольщица многоквартирного дома на Нижней Дуброве уже несколько лет ждет ключи от своей новой квартиры, но сроки сдачи все время меняются. Дольщики несколько раз встречались с

Евгения, дольщица многоквартирного дома на Нижней Дуброве уже несколько лет ждет ключи от своей новой квартиры, но сроки сдачи все время меняются. Дольщики несколько раз встречались с застройщиком, а 19 марта даже записали видеообращение к врио губернатора с просьбой обратить внимание на их проблему. Но на данный момент в судьбе дольщиков, которых без малого 2000