По данным наших источников, управление СК РФ по Владимирской области проводит обыски в здании департамента здравоохранения Информация уточняется. В Следкоме сообщили, что официальная

По данным наших источников, управление СК РФ по Владимирской области проводит обыски в здании департамента здравоохранения Информация уточняется. В Следкоме сообщили, что официальная информация будет позже.