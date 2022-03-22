Во Владимире четырех местных жителей будут судить за организацию и проведение азартных игр. По версии следствия, в период с октября 2021 года по январь 2022 года по четырем адресам города

Во Владимире четырех местных жителей будут судить за организацию и проведение азартных игр. По версии следствия, в период с октября 2021 года по январь 2022 года по четырем адресам города Владимира обвиняемые незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования. Игрокам предоставлялся доступ к компьютерам с соответствующим программным обеспечением, которые устанавливали в помещениях