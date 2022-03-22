Всех пассажиров и сотрудников владимирского автовокзала эвакуировали утром 22 марта. Как сообщил Шестому каналу и.о. руководителя автовокзала Михаил Дрюпин, в районе 9 утра на электронную

Всех пассажиров и сотрудников владимирского автовокзала эвакуировали утром 22 марта. Как сообщил Шестому каналу и.о. руководителя автовокзала Михаил Дрюпин, в районе 9 утра на электронную почту предприятия пришло электронное письмо от анонима, который угрожал устроить взрыв. Михаил Дрюпин, и.о. директора ГУП “Владимирский автовокзал” Утром обнаружили, что к нам на почту пришло сообщение о том, что