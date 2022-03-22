Тревога оказалась ложной.

Во Владимире из-за угрозы взрыва эвакуировали всех пассажиров и сотрудников, которые находились на автовокзале. Утром на электронную почту организации пришло анонимное письмо, в котором сообщалось о заложенной бомбе.Сотрудники предприятия немедленно вызвали экстренные службы. На улицу вывели порядка 150 – 200 человек. Кинологи обследовали помещения, но ничего взрывоопасного не нашли. Тревога была ложной. Сейчас владимирский автовокзал работает в штатном режиме.На время оперативных мероприятий организация не прекращала свою работу. Персонал и пассажиры переместились ближе к ж/д вокзалу. Автобусы отправлялись по расписанию. Обошлось без срывов. Билеты продавались прямо в транспортных средствах.