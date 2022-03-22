В рамках уголовного дела, возбужденного по материалам проверки прокуратуры Владимирской области,...

В рамках уголовного дела, возбужденного по материалам проверки прокуратуры Владимирской области, предъявлено обвинение бывшему заместителю директора регионального департамента здравоохранения.На особом контроле прокурора области Владислава Малкина находятся вопросы лекарственного обеспечения льготных категорий граждан.В рамках его поручения мерами реагирования прокуратуры активизировано расследование уголовного дела, возбужденное региональным СУ СК России по материалам проверки прокуратуры по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).Сегодня бывшему заместителю директора департамента А. Жесткову предъявлено обвинение. Он обвиняется в том, что, исполняя обязанности директора департамента Здравоохранения, эффективно не организовал использование бюджетных средств на закупку жизненно важных лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов, отпускаемых по рецептам врачей для льготной категории граждан, не организовал надлежащее и своевременное рассмотрение протоколов врачебных комиссий, формирование сводной потребности на лекарства, что привело к их несвоевременной закупке.Халатными действиями чиновника также сформировано негативное мнение об органах власти, о неспособности их реализовать права и законные интересы социально незащищенных категорий граждан.В региональном департаменте здравоохранения проведены обыски, реализовывается комплекс других оперативно-следственных мероприятий, сообщила пресс-служба облпрокуратуры. Результаты дальнейшего расследования дела находятся на контроле прокурора области.