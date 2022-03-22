Подробности о процессуальных действиях официальный представитель СК Мария Серова пообещала рассказать во второй половине дня 22 марта.

Следственный комитет проводит обыски в департаменте здравоохранения. Об этом рассказали коллеги из .Оперативные мероприятия проведены в кабинете заместителя директора департамента Александра Жесткова, который c марта по октябрь 2021 года исполнял обязанности руководителя ведомства.Редакция «33Live.Ru» обратилась за комментарием в пресс-службу Следкома. Подробности о процессуальных действиях официальный представитель СК Мария Серова пообещала рассказать во второй половине дня 22 марта.