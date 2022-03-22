В 41-й школе областного центра прошла торжественная линейка, посвященная подвигу Героя Советского...

В 41-й школе областного центра прошла торжественная линейка, посвященная подвигу Героя Советского Союза Евгения Пичугина.В мероприятии принял участие председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселев. В марте 1942 года летчик-истребитель получил задание перехватить вражеские самолеты. Оказавшись один против воздушной группы противника, младший лейтенант Пичугин сбил вражеский бомбардировщик, а затем совершил таран ведущего группы истребителей. Владимирец погиб, но ему удалось сорвать атаку противника.Спустя 80 лет подвиг героя не забыт.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Вся наша жизнь и вся жизнь наших детей должна быть пронизана патриотическим воспитанием. Потому что только тот человек, который любит свою страну, который готов отдать жизнь за свою Родину, только тот может называться патриотом. А это не разовые мероприятия какие-то. Это постоянная жизнь, постоянное воспитание. Воспитание на подвигах наших отцов и дедов, наших предков.В 41-й школе силами педагогов и учащихся создан музейный уголок, посвященный памяти героя. Владимир Киселев тоже внес вклад в историческую композицию и преподнёс музею в подарок настоящий парашют. После линейки в школе прошел урок мужества с представителями владимирского Совета ветеранов.Татьяна Кашутина, директор школы № 41 г. Владимира:- И мне бы хотелось пожелать нам всем ныне живущим совершить свой подвиг. Вам - в учёбе, в спорте, в общественной деятельности. И чтобы мы были достойны памяти наших героев, которые нам дали этот мир. И мы должны им дорожить.