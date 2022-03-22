Во Владимире начался очередной конкурс «Лучший дом муниципального образования город Владимир»,...

Во Владимире начался очередной конкурс «Лучший дом муниципального образования город Владимир», сообщает пресс-служба Мэрии города Владимира. Традиционно он проводится для того, чтобы стимулировать повышение качества содержания объектов жилищного фонда, пропагандирует лучший опыт по управлению многоквартирными домами. В результате улучшаются условия проживания владимирцев.Конкурс проводится среди жилых многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали один из способов управления МКД: либо управление управляющей организацией, либо управление ТСЖ, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативом, либо непосредственное управление многоквартирным домом собственниками.Конкурс проводится в два этапа. На первом в администрации районов города подаются заявки на участие в конкурсе. Определяются дома, занявшие три призовых места по каждому району в двух номинациях: «Лучший дом муниципального образования город Владимир в 2022 году среди домов, введенных в эксплуатацию до 31.12.2016 включительно» и «Лучший дом муниципального образования город Владимир в 2022 году среди домов, введенных в эксплуатацию с 01.01.2017 по настоящее время».На втором этапе городская комиссия подведет итоги конкурса, исходя из набранной домами суммы призовых баллов, также в двух номинациях. Итоги конкурса будут подведены в августе 2021 года.Победители конкурса в 2022 году (1-3 места) награждаются Дипломами администрации города Владимира. Также комиссия может наградить наиболее активных участников конкурса Благодарственными письмами администрации города Владимира.Призовые баллы начисляются по следующим критериям:техническое состояние основных строительных конструкций и элементов здания (отмостка, приямки, фундамент, фасады, балконы, входные группы, оконные и дверные заполнения, слуховые окна, крыша),техническое состояние мест общего пользования (технические этажи, чердаки, подвалы, внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование),состояние подъездов (межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, коридоры, мусоропроводы),состояние придомовой территории, наличие и состояние детской площадки с элементами игрового и спортивного оборудования,проведение энергосберегательных мероприятий, применение инноваций,раздельный сбор отходов, контейнерная площадка закрытого типа,наличие плана мероприятий, принятого собранием собственников помещений многоквартирного дома, направленного на улучшение качества проживания жильцов,отсутствие задолженности по оплате за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.Фото: ГТРК Владимир