По состоянию на 22 марта в медорганизациях региона действуют 1157 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 22 марта в медорганизациях региона действуют 1157 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 46 процентов из них занято (532), свободны 625 коек.118182 пациента с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 1863 человека.За период наблюдения в области отмечено 3320 летальных случаев, за сутки – 4 человека.Напомним, на территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 марта 2022 года лабораторно подтверждено 140 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализированы в тяжелом состоянии – 93 человека.Фото: https://pixabay.com/ru/