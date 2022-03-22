Во Владимирской области будут реализованы меры Правительства по сохранению рабочих мест и...

Во Владимирской области будут реализованы меры Правительства по сохранению рабочих мест и проактивной поддержке безработных - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.В постановлении Правительства предусмотрены меры поддержки граждан, которые ещё не потеряли свою работу, а только находятся под угрозой её потери.«Уже сейчас они смогут воспользоваться всем комплексом услуг, которые предоставляют центрызанятости. В том числе и переобучением, если гражданин понимает, что в перспективе ему необходимо будет адаптировать свои навыки под новое место работы на ином предприятии», − отметил директор Департамента труда и занятости населения Владимирской области Андрей Григорьев.Расширен охват участников программы переобучения в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Пройти обучение смогут как безработные граждане, так и находящиеся под риском увольнения. Также граждане, которые уже потеряли работу, смогут пройти переобучение и повысить квалификацию по программам, организованным центрами занятости.Продолжена реализация программы государственной поддержки юридических лиц и предпринимателей, трудоустраивающих безработных граждан, в том числе молодёжь в возрасте до 30 лет. Государство профинансирует в размере одного МРОТ в месяц и временные работы для сотрудников компаний, которые взяли паузу, чтобы установить новое оборудование или настроить логистические цепочки. Если потребуется изменить технологические процессы, предприятия смогут получить субсидию на переобучение сотрудников.На организацию общественных или временных работ, а также профессиональное обучение и дополнительное образование жителей области из резервного фонда Правительства России выделено около 300 млн рублей.Администрация Владимирской области напоминает, что что жители региона могут искать работу, сотрудников, подать заявление на получение пособия по безработице или подать заявку на обучение по нацпроекту «Демография» в режиме онлайн на единой цифровой платформе в сфере занятости населения «Работа в России» trudvsem.ru Также подать заявление на поиск работы можно имея подтверждённую учётную запись через портал Госуслуг.Фото: администрация Владимирской области