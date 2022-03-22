Формировать счета и доставлять квитанции абонентам Владимиртеплогаза будет «Единый расчетно-информационный центр Владимирской области».

«Владимиртеплогаз» подписал новый договор с платёжным агентом. Формировать счета и доставлять квитанции абонентам ресурсоснабжающей организации будет «Единый расчетно-информационный центр Владимирской области».«Подрядчика выбрали по итогам электронного аукциона. Задача непростая - обслуживание 182 тысяч лицевых счетов в девяти районах региона», - пояснили в пресс-службе теплосетевой компании.Интересно, что комиссия за предоставление услуги снизится с 2,25% до 1,5%. Все остальные условия остались прежними. Договор будет действовать до 31 марта 2023 года.«Мы сотрудничаем не первый год, взаимодействие отлажено, что позволяет минимизировать ошибки и исключить срывы сроков выставления платежей», - резюмировали во «Владимиртеплогазе».