С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 145924 владимирцев.

Во Владимирской области на 22 марта выявлено 140 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 27 человек. Ещё 32 жителя подхватили опасный вирус в 7 сл. в Муромском, 4 сл. в Ковровском, 0 сл. в Петушинском, 4 сл. в Кольчугинском, 9 сл. в Александровском, 6 сл. в Юрьев-Польском, 9 сл. в Гусь-Хрустальном, 1 сл. в Судогодском, 0 сл. в Собинском, 7 сл. в г. Радужный, 7 сл. в Киржачском, 4 сл. в Камешковском, 7 сл. в Гороховецком, 0 сл. в Меленковском, 33 сл. в Вязниковском, 14 сл. в Суздальском, 1 сл. в Селивановском.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 145924 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 39885 заболевших во Владимире, 17193 - в Ковровском районе и 15966 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.