О поддержке жителей ЛНР, ДНР и Украины, прибывших во Владимирскую область в последние недели,...

О поддержке жителей ЛНР, ДНР и Украины, прибывших во Владимирскую область в последние недели, говорили 21 марта на оперативном совещании под председательством главы региона Александра Авдеева.На сегодня таковых – более 650 человек, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области. Ожидается прибытие ещё одной крупной группы – порядка 500 вынужденных переселенцев. Прибывших распределяют по пунктам временного размещения, где обеспечивают самым необходимым. Помогают с восстановлением документов, выдают временный полис медицинского страхования и обеспечивают медпомощью. После обязательного в условиях пандемии короткого карантина детей устраивают в образовательные организации, желающим взрослым – содействуют в трудоустройстве. Для успешной социализации людям, прошедшим через тяжёлые испытания, необходима и частная помощь неравнодушных владимирцев.По данным Департамента социальной защиты населения, в первую очередь, людям требуется одежда для младенцев, детей и взрослых – верхняя, повседневная, домашняя, нижнее бельё, чулочно-носочная продукция и обувь (в том числе – сменная и спортивная обувь для школьников), канцелярские принадлежности, одеяла, детские подгузники, средства личной гигиены, мыло, стиральный порошок.Гуманитарная помощь принимается на базе центров социального обслуживания населения и самих пунктов временного размещения – с их перечнем можно ознакомиться в специальном разделе интернет-портала областной администрации (https://avo.ru/pomos-zitelam-dnr-i-lnr). Телефон «горячей линии» по вопросам оказания срочной социальной помощи (круглосуточно): 8 (800) 450-01-21.#МыВместе #ВремяПомогатьФото: ГТРК Владимир