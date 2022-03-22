В понедельник, 21 марта, во Владимирской области на федеральной трассе М-7 «Волга» автомобиль «Daewoo Nexia» улетел в кювет и опрокинулся. Один из пассажиров умер. «В результате

В понедельник, 21 марта, во Владимирской области на федеральной трассе М-7 «Волга» автомобиль «Daewoo Nexia» улетел в кювет и опрокинулся. Один из пассажиров умер. «В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил сам водитель, а также его три пассажира: 1969,1995 и 1988 года рождения. В свою очередь, они все были доставлены в медицинское учреждение», – сообщил старший