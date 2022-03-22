В понедельник, 21 марта, во Владимирской области произошло два пожара. В Меленковском районе в деревне Урваново загорелось два частных дома. Никто не пострадал. На момент прибытия спасателей

В понедельник, 21 марта, во Владимирской области произошло два пожара. В Меленковском районе в деревне Урваново загорелось два частных дома. Никто не пострадал. На момент прибытия спасателей огонь полностью охватил оба здания. Существовала угроза распространения огня на соседний дом. Пожарные не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали пожар на общей площади 300 кв. м. К