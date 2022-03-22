В понедельник, 21 марта, во Владимирской области произошло три пожара. В Муроме на улице Гастелло загорелся 4-х квартирный жилой дом. Сообщение о пожаре было поздним. На момент прибытия

В понедельник, 21 марта, во Владимирской области произошло три пожара. В Муроме на улице Гастелло загорелся 4-х квартирный жилой дом. Сообщение о пожаре было поздним. На момент прибытия огнеборцев наблюдалось открытое горение кровли дома по всей пощади и внутренней отделки одной квартиры. «Пожарные не дали огню распространиться по всему строению и ликвидировали пожар на общей