Полиция и волонтёры распространили ориентировку.

Во Владимирской области полиция и волонтеры разыскивают двух несовершеннолетних подростков. Местонахождение Дмитрия Авдеева и Любови Горбуновой неизвестно с 18 марта.Как сообщают добровольцы из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», ребятам 15 и 17 лет. Дмитрий Олегович проживает в посёлке Мстера Вязниковского района, а Любовь Алексеевна - в деревне Осинки Вязниковского района.Рост парня 170 см, худощавого телосложения, волосы чёрные, глаза тёмно-карие. Он был одет в тёмно-синюю куртку, зелёные джинсы, чёрные ботинки, синюю шапку с красным рисунком. Девушка - 160 см, худощавого телосложения, волосы чёрные, глаза зелёно-голубые. Одета в чёрную ветровку с бело-красным рисунком на спине, предположительно голубые джинсы, белые кроссовки.Всех, кто располагает информацией о пропавших, просят звонить по номерам, указанным в ориентировке.