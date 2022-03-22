Во Владимирской области масочный режим остается обязательным только в общественном транспорте. Остальные ограничения отменяются. Во вторник, 22 марта, внесли изменения в Указ Губернатора

Во Владимирской области масочный режим остается обязательным только в общественном транспорте. Остальные ограничения отменяются. Во вторник, 22 марта, внесли изменения в Указ Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности» в связи со стабилизацией ситуации по коронавирусу. В регионе фиксируют снижение заболеваемости во всех возрастных группах по всей области. Данные показатели