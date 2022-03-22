Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника ОМВД по...

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника ОМВД по Суздальскому району, совершившего ДТП в центре Суздаля - сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Владимирской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем,правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места происшествия).Ранее сообщалось, что 19 марта около 19.40 в Суздале произошло ДТП с участием автомобиля «Нива Шевроле» и гужевого транспорта. В результате ДТП пяти пассажирам потребовалась госпитализация, срединих двое 9–летних детей. Двум туристам причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.Водитель автомобиля с места происшествия скрылся, однако на следующий день он был задержан следователем СК России и сотрудниками полиции. Следователем СК России в суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.Фото: Следственный комитета РФ по Владимирской области