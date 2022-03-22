За последние сутки во Владимирской области выявлено 140 случаев заражения коронавирусом. Это на 148 меньше, чем накануне. Госпитализировано 93. Это на 80 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 140 случаев заражения коронавирусом. Это на 148 меньше, чем накануне. Госпитализировано 93. Это на 80 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 145 924. В лидерах по приросту Вязники – 33 заболевших за сутки. Владимир на втором месте – 27. На третьем