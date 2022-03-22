Во Владимирской областной научной библиотеке прошла встреча со всемирно известным...

Во Владимирской областной научной библиотеке прошла встреча со всемирно известным художником-мультипликатором Юрием Норштейном, создателем "Ежика в тумане". Какие темы волнуют автора, чему он радуется и о чем сожалеет, расскажет наш корреспондент Любовь Истратова."Современные мультфильмы с их утилитарной компьютерной графикой иссушают сердце", - заявляет Юрий Норштейн. Компьютер - инструмент холодный. Поэтому, считает мультипликатор, энергия художника должна превышать возможности техники, заставить её сдаться. Чтобы, вдруг, получить маленькое художественное открытие, придется поработать как зверь. И не ради денег. Ради самой жизни.- Для меня, говорит, если человек не имеет миллиарда долларов, он вообще для меня не человек. Какими категориями ты меряешь жизнь? Так что же кругом все подлецы? И только 200-300 человек на земном шаре являются людьми? А остальные? И как быть в этом случае? Вот философия.Чтобы любовь не имела срока годности, важно удивлять друг друга, говорит мультипликатор, и наблюдать за "незаметностями" жизни. Как, например, наблюдал Ван Гог за едоками картофеля. Юрий Борисович рассказывает о вещах, оказавших на него наибольшее влияние: "Лягушка путешественница" - любимая книга, определившая отношение к природе, воспоминание о том, как с отцом они украшали ёлку стружкой от токарного станка, восторг, когда впервые увидел картины Федотова, Тропинина, Иванова. Главное, делится мультипликатор, не позволять себе "отслаиваться" от природы.- Отслоение от природы - это удивительная мысль. Но это то, что мы видим воочию. И Юрий Борисович нас, наоборот, прослаивает к природе..Марина Фролова и Соня Баландина:- У нас в школе организован такой небольшой кружок, где мы создаем мультфильмы. Наверное, сейчас придем домой и будем все пересматривать. "Спокойной ночи малыши" - это нам всем особенно понравилось. Мы музыку услышали, но мы никогда не видели. И у нас такой восторг! Настолько проработаны детали. И это было вообще прямо очень.Ещё одна важная тема для художника - размышление о свободе. По мнению Юрия Норштейна, она достижима лишь одним путем - насыщением знаниями.Любовь Клюквина, Александр Чунаев, В-В.