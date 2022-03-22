В воскресение, 20 марта, во Владимирском планетарии для жителей и гостей города состоялся Семейный день, посвященный Международному Дню планетариев. История этого праздника насчитывает уже

В воскресение, 20 марта, во Владимирском планетарии для жителей и гостей города состоялся Семейный день, посвященный Международному Дню планетариев. История этого праздника насчитывает уже более 30 лет. Впервые Международный День Планетариев отмечали в 1990 году в Италии. Инициативу подхватили и другие страны, в том числе и Россия. Праздник приурочен ко Дню весеннего равноденствия. 20 марта 2022 года