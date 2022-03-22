Однако рекордные поставки песка до сих пор не могут перекрыть дефицит.

В администрации Владимирской области на планёрке у губернатора обсудили вопрос Оптовики и представители торговых сетей заверяют о ежедневных поставках песка, который почти моментально сметают с полок.«Так, 18 марта в Вязниках за полтора часа продали тонну сахара, которую утром привезли в магазин. Такой спрос просто невозможно обеспечить», − сообщил врио первого замгубернатора Александр Ремига.На фоне этого мэрия ВладимираДобавим, что по информации департамента предпринимательства, только 20 марта в регион поступило почти 173 тонны сахара. Отгрузки из распределительных центров увеличены на 10% по всему ассортименту «бакалея», на 30% – по продукции первой необходимости, в том числе сахару, крупам, макаронам, муке, растительному маслу и консервам.«Завоз обеспечивается, система работает в графике», − отметил Ремига.Как подчеркнули в Белом доме, в торговых сетях отмечается относительная стабильность цен.«Важно понимать: Россия производит сахара гораздо больше, чем потребляет. Нет оснований считать, что сахара не будет. Убеждён, спрос постепенно выйдет на нормальные показатели. Продолжим мониторить подвоз и следить, чтобы не было сбоев в оптовых поставках», − подчеркнул глава региона Александр Авдеев.