Компания вовремя не ввела в эксплуатацию дом для переселения жильцов.

В Гусь-Хрустальном прокуратура оштрафовала компанию, которая обещала переселить 9 семей из аварийного жилья. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.Администрация посёлка Уршельский заключила контракт на покупку девяти квартир в новом доме, который возводила фирма «Вязники Спецстрой». За это подрядчику заплатили 12,5 млн рублей. Организация должна была сдать работы до 1 июля, но акт приемки недвижимости подписан лишь 15 октября.«Сорваны сроки и цели реализации программы по устойчивому сокращению непригодного жилого фонда», - к такому выводу пришли местные прокуроры.На фирму завели административное дело. Мировой судья Красногорского судебного района Московской области признал ОООшку виновной в совершении правонарушения. Она оштрафована на 12,5 млн рублей.