На фоне улучшения эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции с 4 апреля...

На фоне улучшения эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции с 4 апреля хирургический корпус Областной клинической больнице вновь сможет принять пациентов для оказания плановой медицинской помощи - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области. С 24 марта в нём будет проводиться тотальная дезинфекция.Ранее ковидный госпиталь ОКБ работал на базе хирургического корпуса, где временно было приостановлено проведение плановых операций по ряду профилей («травматология-ортопедия»,«челюстно-лицевая хирургия», «сосудистая хирургия»,«гинекология»,«колопроктология» и другие).Кроме Областной клинической больницы подразделения для лечения пациентов с коронавирусом закрыты также в Областном центре специализированных видов медпомощи,Областном госпитале для ветеранов войн, Городской больнице №2 г. Владимира, Родильном доме №2 г. Владимира, муромских больницах №1 и №2, Городской больнице г. Радужный, а также в Собинской, Судогодской и Суздальской районных больницах.В случае дальнейшего улучшения эпидситуации во Владимирской области продолжится сворачивание специализированных коек для лечения пациентов с COVID-19. На сегодняшний день в медицинских организациях области действуют 1157 таких коек, 54 процента из них свободны.Фото: администрация Владимирской области