Если уровень заболеваемости COVID-19 продолжит спадать, то в регионе продолжат сокращать койки для ковид-инфицированных.

С 4 апреля хирургический корпус Областной клинической больницы возвращается к оказанию плановой медицинской помощи. С 24 марта в больнице будет проводиться повсеместная дезинфекция.Врачи вернутся к приёму пациентов по профилям: «травматология-ортопедия», «челюстно-лицевая хирургия», «сосудистая хирургия», «гинекология», «колопроктология».Напомним, что сейчас под ковидарии закрыты отделения в Областном центре специализированных видов медпомощи, госпитале для ветеранов войн, Городской больнице №2 и Родильном доме №2 во Владимире, муромских больницах №1 и №2, Городской больнице в ЗАТО Радужный, а также в Собинской, Судогодской и Суздальской районных больницах.Если уровень заболеваемости COVID-19 продолжит спадать, то в регионе продолжат сокращать койки для ковид-инфицированных.На 22 марта в медучреждениях развёрнуто 1157 мест, из которых свободны более 50%.