Заместителя начальника полиции по Суздальскому району уволили после аварии, в которой «Нива Шевроле» врезалась в лошадь и карету с туристами. Он скрылся с места ДТП. «В результате комплекса

Заместителя начальника полиции по Суздальскому району уволили после аварии, в которой «Нива Шевроле» врезалась в лошадь и карету с туристами. Он скрылся с места ДТП. «В результате комплекса розыскных мероприятий полицейскими был установлен водитель, 1979 г.р. Им оказался заместитель начальника ОМВД России по Суздальскому району, управлявший автомобилем в свободное от службы время», – передает пресс-служба