Александровским городским судом вынесен приговор 37-летнему местному жителю. Его признали виновным...

Александровским городским судом вынесен приговор 37-летнему местному жителю. Его признали виновным в убийстве.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, в октябре 2021 года в ходе ссоры на почве ревности завлёк бывшую сожительницу к сараю, которым она пользовалась, ножом нанёс ей три удара в шею и два в живот. Убедившись в смерти, сбросил труп в погреб, закрыл сарай и скрылся.Тело погибшей в тот же день обнаружил её 11-летний сын, пришедший с бабушкой в сарай за самокатом.Осужденный и погибшая на протяжении 5 лет сожительствовали, но последние полгода не общались. Ночью убийца приехал в город из посёлка, прихватив с собой нож, и, дождавшись когда женщина вышла от подруги, позвал поговорить. Она мириться не захотела, что стоило ей жизни. Соглашаясь с позицией государственного обвинителя, учтя явку с повинной, раскаяние, активное способствование расследованию преступления, состояние здоровья, частичное возмещение вреда, отсутствие судимостей и каких-либо отягчающих наказание обстоятельств, суд назначил наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Кроме того, в счёт компенсации морального вреда с осуждённого в пользу матери погибшей взыскан 1 млн рублей, а в счёт возмещения материального ущерба ещё 68 тыс. рублей.Фото: https://stock.adobe.com/ru/