В прошлом году жители Владимирской области при помощи банковских карт совершили 505 миллионов транзакций на 819 миллиардов рублей. Об этом рассказали во владимирском отделении Банка ..

В прошлом году жители Владимирской области при помощи банковских карт совершили 505 миллионов транзакций на 819 миллиардов рублей. Об этом рассказали во владимирском отделении Банка России.Порядка 80% операций пришлось на оплату товаров и услуг. Средний чек составил 676 рублей. При этом владимирцы стали реже снимать наличные - на 6%. Количество переводов увеличилось в 1,5 раза и превысило сумму в 338 млрд рублей.«Растет число транзакций через Систему быстрых платежей. С 1 мая 2022 года планируется увеличение максимального размера одной операции с 600 тысяч до миллиона рублей», - почдеркнул заведующий сектором платёжных систем и расчетов БР Владимир Полянский.