Более 117 миллионов рублей получат обратно жители Владимирской области в результате корректировки...

Более 117 миллионов рублей получат обратно жители Владимирской области в результате корректировки коммунальных платежей.«По данным, предоставленным крупнейшими ресурсоснабжающими организациями области, жителям будет возвращено 117,52 млн рублей. Это почти в 6 раз больше, чем в прошлом году», – сообщила начальник Инспекции государственного жилищного надзора региона Елена Андреева.Корректировка в сторону доначисления платы в этом году будет почти в 6 раз меньше, чем годом ранее – всего 52,28 млн рублей (в прошлом году эта сумма составила 312,5 млн рублей). Она обусловлена увеличением расхода теплоносителя в системе отопления ряда домов, повышением качества предоставляемой услуги.Напомим, ккорректировка платы за отопление производится ежегодно. Её размер рассчитывается как разность между размером платы за эту коммунальную услугу за прошедший год в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, определённым исходя из фактических показаний общедомового прибора учёта тепловой энергии, и размером платы за отопление, начисленным за прошедший год.Перерасчёт проводится в первом квартале года, следующего за расчётным. Следовательно, жители области уже в квитанциях за февраль и март увидят корректировку по итогам 2022 года.В частности:ООО «Владимиртеплогаз» проведёт корректировку платы за отопление по 795 многоквартирным домам области: в 474 домах планируется возврат на сумму 56,3 млн рублей, собственникам помещений в 321 доме будет произведено доначисление платы на сумму 32,9 млн рублей. Максимальная сумма к возврату в марте 2023 года по квартире 50 кв. м составит 11900 рублей.АО «Энергосбыт Плюс» проведёт корректировку платы за отопление по 647 многоквартирным домам во Владимире: собственникам помещений в 431 домах вернут 35,52 млн рублей; в 216 домах будет произведено доначисление платы на сумму 18,18 млн рублей. Максимальная сумма к возврату в марте 2023 года по квартире 50 кв. м составит 7350 рублей.Подробную информацию по начислениям корректировок можно посмотреть в личных кабинетах на сайтах организаций.Фото https://www.pxfuel.com/en