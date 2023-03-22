Петушинские районные власти отчитались перед народом о работе в минувшем году. Как заявляют чиновники, за пять лет в районе было отремонтировано более ста километров дорог. В этом году
<a href="https://33live.ru/novosti/22-03-2023-deputaty-zs-prokontroliruyut-remont-trassy-m-7-i-stroitelstvo-novyx-shkol-v-petushinskom-rajone.html" target="_blank">Депутаты ЗС проконтролируют ремонт трассы М-7 и строительство новых школ в Петушинском районе</a> - Петушинские районные власти отчитались перед народом о работе в минувшем году. Как заявляют чиновники, за пять лет в районе было отремонтировано более ста километров дорог. В этом году
[url=https://33live.ru/novosti/22-03-2023-deputaty-zs-prokontroliruyut-remont-trassy-m-7-i-stroitelstvo-novyx-shkol-v-petushinskom-rajone.html]Депутаты ЗС проконтролируют ремонт трассы М-7 и строительство новых школ в Петушинском районе[/url] - Петушинские районные власти отчитались перед народом о работе в минувшем году. Как заявляют чиновники, за пять лет в районе было отремонтировано более ста километров дорог. В этом году