Петушинские районные власти отчитались перед народом о работе в минувшем году. Как заявляют чиновники, за пять лет в районе было отремонтировано более ста километров дорог. В этом году

Петушинские районные власти отчитались перед народом о работе в минувшем году. Как заявляют чиновники, за пять лет в районе было отремонтировано более ста километров дорог. В этом году планируется привести в порядок 42 километра дорожного полотна. Особого внимания требует трасса М-7 Волга. Его ремонт будут контролировать парламентарии. Председатель Законодательного собрания Владимир Киселев состояние путепровода назвал