В 2022 году он составлял 3,7 млрд рублей.

Госдолг Владимирской области достиг 6,7 млрд рублей. В 2022 году он составлял 3,7 млрд рублей. Займ полностью состоит из бюджетных кредитов.Почти 2,7 млрд - займы муниципалитетов. По ЦФО размер задолженности региона остаётся самым низким. У всех остальных субъектов он превышает 10 млрд рублей. В лидерах Москва и Подмосковье. Для сравнения государственный долг Ярославской области составляет 53 млрд, у Рязанской области - 24, а у Ивановской — 11.Как подчеркнул губернатор, регион взял инфраструктурные кредиты правительства не с целью проесть средства, а построить инфраструктуру, которая, по задумке властей, приведёт к росту инвестиций, а, следовательно, и налогов.