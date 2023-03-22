Губернатор Владимирской области Александр Авдеев поручил усилить контроль за безопасностью...

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев поручил усилить контроль за безопасностью детей.Предотвращение случаев гибели детей на водоемах в школьные каникулы. Губернатор Александр Авдеев провел сегодня совещание с сотрудниками регионального управления МЧС и органами местного самоуправления. Губернатор заявил, что обстановка на водоемах в ЦФО остается в буквальном смысле - шаткой. В соседних регионах уже произошло несколько трагедий.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев:- 20 марта в Ярославской области под лед провалилась компания из 5 человек, один человек погиб. Взрослые люди!Поиски троих еще продолжаются. 19 марта в Калужской области в Обнинске найдены тела двух мальчиков. Пятеро детей гуляли по реке, провалились под лед, двое утонули. Третьего еле спасли. 18 марта в Нижегородской области на озере Черное произошло происшествие с нашими земляками, коллегами бывшими - из Радужного, погибло 2 человека, взрослых! Вопросы безопасности и взрослых и детей всегда должны быть в зоне особого внимания вне зависимости от времени года. В прошлом году у нас погибло 8 детей. Это очень большой показатель. И, к сожалению, мы антилидеры в ЦФО. Прошу обратить внимание всех и выстроить работу со школами, с родителями.В преддверии школьных каникул Авдеев поручил всем ответственным ведомствам предпринять меры, чтобы не допустить ни одной трагедии. Сотрудникам МЧС организовать рассылку смс-сообщений, Министерству образования провести работу с родителями, чтобы они не позволяли детям бесконтрольно находиться на льду. Местным чиновникам губернатор поручил усилить дежурство у водоемов. Начальник отдела безопасности людей на водных объектах регионального управления МЧС Андрей Захваткин напомнил, что весенний лёд самый опасный: в отличие от осеннего он не трещит под тяжестью человека, а сразу проваливается под ногами.