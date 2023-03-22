Осторожно, хрупкий лед. Спасатели и руководство региона обсудили, как не допустить гибель детей на воде. Глава региона не скрывает, что обстановка на водоемах напряженная. В преддверии

Осторожно, хрупкий лед. Спасатели и руководство региона обсудили, как не допустить гибель детей на воде. Глава региона не скрывает, что обстановка на водоемах напряженная. В преддверии школьных каникул он призвал спасателей патрулировать любые водные объекты. Александр Авдеев, губернатор области На следующей неделе школьники уйдут на каникулы. Прямо сейчас необходимо заострить эти вопросы, предупредить об опасности