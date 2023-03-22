При заказе дебетовой или кредитной карты через сайт ВТБ или ВТБ Онлайн клиенты банка теперь могут изменить дату и время курьерской доставки или отменить заявку.

При заказе дебетовой или кредитной карты через сайт ВТБ или ВТБ Онлайн клиенты банка теперь могут изменить дату и время курьерской доставки или отменить заявку.ВТБ активно развивает курьерскую доставку своих продуктов и сервисов, сегодня сервис доступен более чем в 70 городах России. С прошлого года клиенты ВТБ могут встретиться с курьером непосредственно в день заказа. Теперь уточнить и изменить детали заявки или отменить ее стало еще удобнее – достаточно позвонить в контактный центр банка.«Курьерская доставка финансовых продуктов и сервисов пользуется популярностью среди наших клиентов, и сегодня оформляется порядка 40 тыс. заявок в месяц. Помимо доставки готовых кредитных и дебетовых карт нашим клиентам доступен широкий спектр возможностей с использованием технологии цифрового подписания. Непосредственно во время визита курьера можно заключить договор клиентского обслуживания, подключить пакет услуг «Мультикарта», открыть рублевый мастер-счет с заключением соответствующего договора, а также заключить договор дистанционного банковского обслуживания», – отметил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса – вице-президент ВТБ Антон Шикуло.Для вызова курьера клиенту необходимо оформить заявку на сайте банка и выбрать временной слот на доставку в тот же день. Далее курьер свяжется с клиентом непосредственно перед выездом. На самой встрече будут проведены стандартные процедуры идентификации, выдачи и активации продукта. Все документы клиент подписывает с помощью цифровой подписи, благодаря чему бумажный документооборот сводится к минимуму – теперь достаточно подписать лишь соглашение об использовании простой электронной подписи (ПЭП) на одном листе. Все остальные документы будут оформлены по технологии цифрового подписания, и клиент будет иметь к ним постоянный доступ во вкладке «Мои договоры» в ВТБ Онлайн.