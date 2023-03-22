Ковровский городской суд рассмотрит уголовное дело поджигателей дверей. История началась с того,...

Ковровский городской суд рассмотрит уголовное дело поджигателей дверей.История началась с того, что 12 ноября 2022 года к жителю Коврова обратился неизвестный, который предложил ему за 5 000 рублей поджечь входную дверь одного мужчины. Тот, мол, является должником. И его необходимо проучить. Весь процесс поджога необходимо было заснять на мобильный телефон.Житель Коврова, подумав, решил согласиться. Он в указанное время приехал по адресу (город Ковров, улица Подлесная), облил бензином входную дверь «должника» и поджёг.Обвиняемый впоследствии рассказал, что снял всё на телефон, но запись не сохранилась. И поэтому «свои» 5 000 рублей он не получил.Желая всё же выполнить «условия договора» и заработать, он подговорил на следующий поджёг своего знакомого.И вновь, уже вдвоём, злоумышленники поочередно облили входную дверь квартиры легковоспламеняющейся жидкостью, после чего подожгли её.На этот раз видеозапись была сделана, но огонь перекинулся и на соседнюю дверь.Поджигатели с места преступления скрылись. В дальнейшем полученные 5 000 рублей они разделили между собой.Уже позже, как сообщается на официальном сайте прокуратуры, по указанию всё того же неизвестного - обвиняемые попытались поджечь стену жилого дома по улице Бурматова, но огонь, к счастью, был потушен хозяином дома.Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ковровский городской суд.Фото: pxfuel.com