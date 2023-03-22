В течение полугода власти должны решить проблему с освещением тротуара.

Мэрию Владимира обязали установить освещение по дороге к школе и детским садам. Об этом рассказали в прокуратуре Владимирской области.На всём протяжении внутриквартальной дороги от улицы Василисина до дома №28 «А» по улице Нижняя Дуброва полностью отсутствуют светильники. При этом здесь расположены гимназия №39, детский сад №127» и детский сад № 110.В администрацию города неоднократно поступали обращения горожан, которые параллельно написали и в прокуратуру. В результате ведомство подало иск в суд. В течение полугода власти должны решить проблему с освещением тротуара.