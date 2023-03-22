Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко: Продолжительность жизни во Владимирской области ниже...

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко: Продолжительность жизни во Владимирской области ниже среднероссийского показателя.На это во время коллегии регионального минздрава указал министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. С его видеопослания началось заседание. Цифра по стране сегодня - 73 года, в нашей области - около 70 лет. Основные показатели также обозначил министр регионального здравоохранения Артем Осипов.Артём Осипов, министр здравоохранения Владимирской области:- Смертность во Владимирской области опережает смертность по ЦФО практически на 20%.Но если мы из этого тренда вычитаем Москву, мы становимся примерно такими же, как наши соседи.Задача - выйти на допандемийный уровень. Что невозможно без квалифицированных кадров. Область сегодня испытывает острую нехватку врачей - требуется, как минимум, 900 медиков с высшим образованием. Губернатор Александр Авдеев подчеркнул, какую-то часть кадров возместит созданный во Владимире медицинский факультет, но процесс, конечно, займет время. Авдеев отметил, что последние годы были непростыми для региональной медицины. Но работа идет. Увеличен фонд зарплаты медикам. Развивается имущественная часть отрасли - поставлено многомиллионное оборудование в районные больницы, приобретены 73 автомобиля, идут реконструкции и строительство ряда новых объектов, крупнейший из которых - инфекционный госпиталь. Но, в целом, отрасль здравоохранения остается самой "чувствительной" для жителей региона.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- У всех на слуху смерть ребенка. Конечно, никакие слова, соболезнования и утешения не помогут маме из Юрьева-Польского. И любой другой маме. Потеря ребенка - самая страшная вещь в жизни. И, конечно, такие ошибки надо разбирать, признавать, делать выводы. И менять систему.